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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:00

  clientage написав:Это шоо, отак нагло мона поддать сомнениям, шо белый цвет является нечерным и бегемоту ничо за это не будет?

И что дальше ?
Какие планы на следующую неделю ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:55

  clientage написав:Это шоо, отак нагло мона поддать сомнениям, шо белый цвет является нечерным и бегемоту ничо за это не будет?
У кого мона сделать экспертизу п. 2.3. и отого 3го с конца последнего абзаца на предмет: возможного совпадения терминов "телекоммуникация" с казино, лотереей и налоговой :mrgreen: :mrgreen:
Отето ссуки заёрзали на сковородке. Ни стыда ни совести :mrgreen: :mrgreen:

Зображення


так это пи** - фактически они съехали на п.7.1., а ещё кстати могли съехать на п.5.5. :twisted:
а не на тот бред что несут в чате "типа коммуналка не считается"
кароче жаба их зажабила
посути карты привата нужно тупо ложить на полку, и использовать его в основном только как транзит где нельзя или трудно использовать другой банк
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:04

  garbuzpetro79 написав:Читаю форум и не понимаю людей... зачем врать и обливать грязью... Много лет пользуюсь банком... да не все идеально но что касается акции где обещали кэш бек при трате от 3000 грн и не пользоватся наличными... Я Получил !!! Спасибо банку!!! Просто может кто то не получил потому что что то не выполнил...


да всё - все выполнили, просто банк показал себя полным говнобанком :evil:

или если хотите более толерантно:

  mustbe написав:Получается - по любой акции можно не платить, без объяснения причин.
Достаточно просто сказать, что "возникла спорная ситуация".
Прелестно, просто прелестно
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:06

  mustbe написав:
  clientage написав:Ну я чуток связан с КПИ, с фак-м прикладной мат-и, спудеев там называют приматами и даж оч. часто из уважения к их знаниям, а тут реально якесь зеленелайно.

Да-да, приматов попрошу не обижать.
Мы люди хрупкие, нежные и душевно ранимые.
Никакого отношения к #зеленелайно не имеем )


Стадіон, так стадіон.
Нехай буде #зеленелайно
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:13

Коллеги-юристы дают на водку. )
Есть такой ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів
В статьях 18-19 написано много много интересного, в частности:
8. Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача.

будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною.

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.

2) виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов'язань, включаючи умови про взаємозалік, зобов'язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);

11) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;

Да по доброй половине пунктов этих двух статей можно дрюкать бегемота и в хвост и в гриву.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:56

  mustbe написав:Коллеги-юристы дают на водку. )
Есть такой ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів

Сомневаюсь, что отношения участников и организатора акции регулируются данным законом.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:08

Тоже не знаю, не юрист.
Но чем то эти отношения должны регулироваться ?
Или реально можно сказать, что
"читать мы не умеем, а потому - спорная ситуация, а потому пшолнах согласно пункту 7.1 " ?
mustbe
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