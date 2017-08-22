Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

clientage написав:Это шоо, отак нагло мона поддать сомнениям, шо белый цвет является нечерным и бегемоту ничо за это не будет? У кого мона сделать экспертизу п. 2.3. и отого 3го с конца последнего абзаца на предмет: возможного совпадения терминов "телекоммуникация" с казино, лотереей и налоговой Отето ссуки заёрзали на сковородке. Ни стыда ни совести
так это пи** - фактически они съехали на п.7.1., а ещё кстати могли съехать на п.5.5. а не на тот бред что несут в чате "типа коммуналка не считается" кароче жаба их зажабила посути карты привата нужно тупо ложить на полку, и использовать его в основном только как транзит где нельзя или трудно использовать другой банк
garbuzpetro79 написав:Читаю форум и не понимаю людей... зачем врать и обливать грязью... Много лет пользуюсь банком... да не все идеально но что касается акции где обещали кэш бек при трате от 3000 грн и не пользоватся наличными... Я Получил !!! Спасибо банку!!! Просто может кто то не получил потому что что то не выполнил...
да всё - все выполнили, просто банк показал себя полным говнобанком
или если хотите более толерантно:
mustbe написав:Получается - по любой акции можно не платить, без объяснения причин. Достаточно просто сказать, что "возникла спорная ситуация". Прелестно, просто прелестно
8. Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача.
будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною.
Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.
Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.
2) виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов'язань, включаючи умови про взаємозалік, зобов'язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);
11) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;
Да по доброй половине пунктов этих двух статей можно дрюкать бегемота и в хвост и в гриву.
mustbe написав:Тоже не знаю, не юрист. Но чем то эти отношения должны регулироваться ? Или реально можно сказать, что "читать мы не умеем, а потому - спорная ситуация, а потому пшолнах согласно пункту 7.1 " ?
В суде думаю єто все применима а так: укрпрод служба банками не занимается (защита прав потребителя), нацбанку пофиг, примату плевать на репутацию...