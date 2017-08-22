Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Отримав стандартну відписку від #зеленелайно.
Чи має вже хтось відповіді від НБУ?
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:01
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Отримав стандартну відписку від #зеленелайно.
Чи має вже хтось відповіді від НБУ?
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:13
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Если здесь тоже пройдет, как у шарика с тарифами, "под дурачка", то БС окончательно скатилась в болото.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|