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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:01

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Отримав стандартну відписку від #зеленелайно.
Чи має вже хтось відповіді від НБУ?
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:13

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Если здесь тоже пройдет, как у шарика с тарифами, "под дурачка", то БС окончательно скатилась в болото.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:02

Так уже все прошло. Нассали клиентам в глаза. Черным по белому в правилах было написано, что кэшбек должны были выплатить за оплату любых товаров и услуг. Потом банк решил пойти стандартным путем - по граблях. Вместо того, чтобы признать свою неправоту, операторы начали нести феерический бред про коммуналку, а в отписках банк съехал на дурачка и решил ссылаться на пункты, которые к этому вообще не имеют никакого отношения. Чистое мошенничество, совершенное организованной группой лиц (статья 190 Уголовного кодекса).

У меня было несколько случаев, когда при схожем разводе руководство компании извинялось и давали компенсацию. Примером позитивного отношения к клиентам могу назвать ОККО.

Лично я уже перестал пользоваться для расчетов картами этого говнобанка, по окончании депо - тоже на вынос. После такого "развода" работу с Приватом нужно свести к критическому минимуму.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:43

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  apostol написав:работу с Приватом нужно свести к критическому минимуму.
не более половины рабдня Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:05

  Мизантрóп написав:
  apostol написав:работу с Приватом нужно свести к критическому минимуму.
не более половины рабдня Зображення

ааа, таки перебежали в #зеленелайно :)
А я остался в ощАде :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:07

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Могли бы выйти, сохранив лицо — выплатить всем обиженным, скажем, в течение трех месяцев, но нет...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:21

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  clientage написав:ааа, таки перебежали в #зеленелайно
А я остался в ощАде
То баба безработна,а КДВ была еще с какой-то акци,не парилась.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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