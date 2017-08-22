Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Отримав стандартну відписку від #зеленелайно.
Чи має вже хтось відповіді від НБУ?
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:01
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Отримав стандартну відписку від #зеленелайно.
Чи має вже хтось відповіді від НБУ?
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:13
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Если здесь тоже пройдет, как у шарика с тарифами, "под дурачка", то БС окончательно скатилась в болото.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:02
Так уже все прошло. Нассали клиентам в глаза. Черным по белому в правилах было написано, что кэшбек должны были выплатить за оплату любых товаров и услуг. Потом банк решил пойти стандартным путем - по граблях. Вместо того, чтобы признать свою неправоту, операторы начали нести феерический бред про коммуналку, а в отписках банк съехал на дурачка и решил ссылаться на пункты, которые к этому вообще не имеют никакого отношения. Чистое мошенничество, совершенное организованной группой лиц (статья 190 Уголовного кодекса).
У меня было несколько случаев, когда при схожем разводе руководство компании извинялось и давали компенсацию. Примером позитивного отношения к клиентам могу назвать ОККО.
Лично я уже перестал пользоваться для расчетов картами этого говнобанка, по окончании депо - тоже на вынос. После такого "развода" работу с Приватом нужно свести к критическому минимуму.
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:43
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:05
ааа, таки перебежали в #зеленелайно
А я остался в ощАде
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:07
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Могли бы выйти, сохранив лицо — выплатить всем обиженным, скажем, в течение трех месяцев, но нет...
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:21
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
То баба безработна,а КДВ была еще с какой-то акци,не парилась.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 27 тра, 2020 16:59
В ответ на жалобу в НБУ звонили из примата, подтвердили что не дадут 800 грн. Ссылались на пунк в вопросах: "Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні." котрый даёт возможность не платить за все проплаты за коммуналь и мобильные.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:04
demichh
НБУ має надати відповідь.
Якщо у відповіді буде "копіювати-вставити" із відповіді #зеленелайно - варто писати повторну скаргу на НБУ, де звертати увагу, що такі моменти не були прописані в Офіційних умовах акції, а самі пояснення з'явились пізніше!
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