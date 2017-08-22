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Акция от Привата "Без стейків
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Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:37

ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ... ;)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:57

  V2 написав:ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ... ;)

Нет. Важна именно изложенная суть вопроса обращения.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:58

ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...

Різний предмет!
V2
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Повідомлень: 6661
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:05

  V2 написав:ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...

Різний предмет!


В форме НБУ есть "суть питання". В законе есть термин "одного і того ж питання".
В лучшем случае, если запрос не оставят без рассмотрения, то ответят, что на вопрос был направлен ответ за №...
Спорить с Вами не буду, можно пробовать. Я лишь изложил свою практическую точку зрения.
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ruvex
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Повідомлень: 9649
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  #<1 ... 78910
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