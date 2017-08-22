Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ...
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:37
ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ...
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:57
Нет. Важна именно изложенная суть вопроса обращения.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:58
ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...
Різний предмет!
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:05
В форме НБУ есть "суть питання". В законе есть термин "одного і того ж питання".
В лучшем случае, если запрос не оставят без рассмотрения, то ответят, что на вопрос был направлен ответ за №...
Спорить с Вами не буду, можно пробовать. Я лишь изложил свою практическую точку зрения.
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