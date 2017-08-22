Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ...
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:37
ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ...
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:57
Нет. Важна именно изложенная суть вопроса обращения.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:58
ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...
Різний предмет!
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:35
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Прошу/наполягаю розглянути по суті суттєву невідповідность умовам Акції, яка ввела в оману клієнта, та завдала матеріальну і моральну шкоду при обслуговуванні у Банку...
Це що?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:53
Закон делает невозможным "завалить" один и тот же орган по одному и тому же вопросу (по сути) массой обращений от одного лица.
Black Jack - White Business
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