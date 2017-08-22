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Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:37
ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ...
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V2
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:57
V2 написав:ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ...
Нет. Важна именно изложенная суть вопроса обращения.
Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:58
ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...
Різний предмет!
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V2
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Додано: Сер 27 тра, 2020 22:35
Прошу/наполягаю розглянути по суті суттєву невідповідность умовам Акції, яка ввела в оману клієнта, та завдала матеріальну і моральну шкоду при обслуговуванні у Банку...
Це що?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 27 тра, 2020 22:53
V2 написав:ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...
Різний предмет!
Закон делает невозможным "завалить" один и тот же орган по одному и тому же вопросу (по сути) массой обращений от одного лица.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:16
ruvex написав:
Если такое обращение подпадает под закон "звернення громадян" то повторное не рассматривается, если Вам дали ответ.
На практике происходит именно так.
Ви безумовно праві. Саме так це все і працює. І трюк зі зміною назви "заява" на "скарга" в таких випадках не спрацьовує. Для того щоб орган, який вже розглядав вашу заяву потрібно, щоб у повторній заяві щось було змінене по суті. Наприклад, якщо у першій заяві робився наголос про скоєння матеріальної та моральної шкоди, то в другій має все бути побудовано навколо факту надання недостовірної реклами. У такоми випадку друга заява буде розглянута і відповідь надана. Особисто знайомий з одним "дописувачем", який за такою схемою по одному випадку примудрився послідовно настрочити в НБУ 8 (вісім) заяв на які отримав 8 відповідей. Втім у своїй восьмій заяві таки припустився "повторення" того, що вже було в "шостій", а тому НБУ вислав йому відповідь, що на це питання відповідь по суті уже надавалась, а тому розгляд звернення припинено.
Втім така кропітка переписка це безумовно заняття лише для тих, хто має на такі речі велику наснагу та непересічний епістолярний хист. Бо перспективи вирішити питання на свою користь достатньо примарні. Але як кажуть, дорогу здолає той, хто йде
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:46
Alien написав:
Особисто знайомий з одним "дописувачем", який за такою схемою по одному випадку примудрився послідовно настрочити в НБУ 8 (вісім) заяв на які отримав 8 відповідей.
Якщо Ви з НБУ - можливо, замовите слово за ображених форумчан
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:55
V2 написав: Alien написав:
Особисто знайомий з одним "дописувачем", який за такою схемою по одному випадку примудрився послідовно настрочити в НБУ 8 (вісім) заяв на які отримав 8 відповідей.
Якщо Ви з НБУ - можливо, замовите слово за ображених форумчан
Я сам із "ображених форумчан", але не з НБУ. Але трохи знайомий з системою. Там щоб до когось прислухались треба мати певну не малу вагу в очах того, кого просять. Такої ваги не маю. На жаль.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:56
Очередная жертва обмана на минфине, любопытная цитата
Платежі, які не будуть зараховуватися, зазначені в пунктах 2.3.1-2.3.5 і що мене здивувало, там не було комунальних послуг, адже тільки їх оплата складала за той місяць більше 2000 грн. Тому мій син в чаті Приват24 зписався зі співробітниками банку, щоб дізнатися, чи дійсно можна сплатити в рахунок акційних платежів комунальні послуги. Спілкування виявилося не самим швидким, але під час нього два співробітника банку тричі(!!!) дали чітку відповідь, що комунальні платежі через Приват24 зараховуватися не будуть, а через інші платіжні системи, в т. ч. і Portmone.com, будуть! До речі, тільки після цього спілкування мого сина зі співробітниками банку на офіційному сайті в розділі «Поширені питання» на сторінці акції з’явився пункт, що операції здійснені через Приват24, не будуть зараховуватися до інтернет-транзакцій, що беруть участь в даній акції. В Офіційних правилах акції при цьому жодних змін не відбулося
Если б ишо скрины с этих чатов.
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