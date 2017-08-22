Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Додано: Чет 28 тра, 2020 21:16

ruvex написав: Если такое обращение подпадает под закон "звернення громадян" то повторное не рассматривается, если Вам дали ответ.

На практике происходит именно так. Если такое обращение подпадает под закон "звернення громадян" то повторное не рассматривается, если Вам дали ответ.На практике происходит именно так.

Ви безумовно праві. Саме так це все і працює. І трюк зі зміною назви "заява" на "скарга" в таких випадках не спрацьовує. Для того щоб орган, який вже розглядав вашу заяву потрібно, щоб у повторній заяві щось було змінене по суті. Наприклад, якщо у першій заяві робився наголос про скоєння матеріальної та моральної шкоди, то в другій має все бути побудовано навколо факту надання недостовірної реклами. У такоми випадку друга заява буде розглянута і відповідь надана. Особисто знайомий з одним "дописувачем", який за такою схемою по одному випадку примудрився послідовно настрочити в НБУ 8 (вісім) заяв на які отримав 8 відповідей. Втім у своїй восьмій заяві таки припустився "повторення" того, що вже було в "шостій", а тому НБУ вислав йому відповідь, що на це питання відповідь по суті уже надавалась, а тому розгляд звернення припинено.Втім така кропітка переписка це безумовно заняття лише для тих, хто має на такі речі велику наснагу та непересічний епістолярний хист. Бо перспективи вирішити питання на свою користь достатньо примарні. Але як кажуть, дорогу здолає той, хто йде