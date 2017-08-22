RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:37

ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ... ;)
V2
4
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:57

  V2 написав:ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ... ;)

Нет. Важна именно изложенная суть вопроса обращения.

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9661
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:58

ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...

Різний предмет!
V2
4
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:35

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Прошу/наполягаю розглянути по суті суттєву невідповідность умовам Акції, яка ввела в оману клієнта, та завдала матеріальну і моральну шкоду при обслуговуванні у Банку...
Це що?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31526
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:53

  V2 написав:ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...

Різний предмет!

Закон делает невозможным "завалить" один и тот же орган по одному и тому же вопросу (по сути) массой обращений от одного лица.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9661
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:16

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  ruvex написав:Если такое обращение подпадает под закон "звернення громадян" то повторное не рассматривается, если Вам дали ответ.
На практике происходит именно так.
Ви безумовно праві. Саме так це все і працює. І трюк зі зміною назви "заява" на "скарга" в таких випадках не спрацьовує. Для того щоб орган, який вже розглядав вашу заяву потрібно, щоб у повторній заяві щось було змінене по суті. Наприклад, якщо у першій заяві робився наголос про скоєння матеріальної та моральної шкоди, то в другій має все бути побудовано навколо факту надання недостовірної реклами. У такоми випадку друга заява буде розглянута і відповідь надана. Особисто знайомий з одним "дописувачем", який за такою схемою по одному випадку примудрився послідовно настрочити в НБУ 8 (вісім) заяв на які отримав 8 відповідей. Втім у своїй восьмій заяві таки припустився "повторення" того, що вже було в "шостій", а тому НБУ вислав йому відповідь, що на це питання відповідь по суті уже надавалась, а тому розгляд звернення припинено.
Втім така кропітка переписка це безумовно заняття лише для тих, хто має на такі речі велику наснагу та непересічний епістолярний хист. Бо перспективи вирішити питання на свою користь достатньо примарні. Але як кажуть, дорогу здолає той, хто йде
Alien
 
Повідомлень: 142
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:46

  Alien написав:Особисто знайомий з одним "дописувачем", який за такою схемою по одному випадку примудрився послідовно настрочити в НБУ 8 (вісім) заяв на які отримав 8 відповідей.


Якщо Ви з НБУ - можливо, замовите слово за ображених форумчан ;)
V2
4
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:55

  V2 написав:
  Alien написав:Особисто знайомий з одним "дописувачем", який за такою схемою по одному випадку примудрився послідовно настрочити в НБУ 8 (вісім) заяв на які отримав 8 відповідей.


Якщо Ви з НБУ - можливо, замовите слово за ображених форумчан ;)

Я сам із "ображених форумчан", але не з НБУ. Але трохи знайомий з системою. Там щоб до когось прислухались треба мати певну не малу вагу в очах того, кого просять. Такої ваги не маю. На жаль.
Alien
 
Повідомлень: 142
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:56

Очередная жертва обмана на минфине, любопытная цитата

Платежі, які не будуть зараховуватися, зазначені в пунктах 2.3.1-2.3.5 і що мене здивувало, там не було комунальних послуг, адже тільки їх оплата складала за той місяць більше 2000 грн. Тому мій син в чаті Приват24 зписався зі співробітниками банку, щоб дізнатися, чи дійсно можна сплатити в рахунок акційних платежів комунальні послуги. Спілкування виявилося не самим швидким, але під час нього два співробітника банку тричі(!!!) дали чітку відповідь, що комунальні платежі через Приват24 зараховуватися не будуть, а через інші платіжні системи, в т. ч. і Portmone.com, будуть! До речі, тільки після цього спілкування мого сина зі співробітниками банку на офіційному сайті в розділі «Поширені питання» на сторінці акції з’явився пункт, що операції здійснені через Приват24, не будуть зараховуватися до інтернет-транзакцій, що беруть участь в даній акції. В Офіційних правилах акції при цьому жодних змін не відбулося


Если б ишо скрины с этих чатов.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:00

Приват настолько БАНК-СВИНОРЫЛ, что прислал ответ мне и члену семьи - В ОДНОМ КОНВЕРТЕ.

Получал член семьи на почте, а там письмо и ему, и на меня :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11475
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6829 раз.
Подякували: 3072 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 891011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку "ГЛОБУС" 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 15:37
78 15578
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 10:28
Assistant_Portal
Акції від банку "Альянс" 1, 2
Assistant_Portal » Сер 06 гру, 2017 17:18
12 4791
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 15:58
Assistant_Portal
Акції від банку "Південний"
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 10:46
5 2361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 17:51
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8521)
30.05.2020 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.