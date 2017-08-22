Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ...
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:37
ruvex
Все залежить від техніки написання.
Одне звернення може йти як ЗАЯВА, інше як СКАРГА ...
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:57
Нет. Важна именно изложенная суть вопроса обращения.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:58
ruvex
Заява - прошу перевірити ...
Скарга - прошу притягнути до відповідальності за ...
Різний предмет!
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:35
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Прошу/наполягаю розглянути по суті суттєву невідповідность умовам Акції, яка ввела в оману клієнта, та завдала матеріальну і моральну шкоду при обслуговуванні у Банку...
Це що?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:53
Закон делает невозможным "завалить" один и тот же орган по одному и тому же вопросу (по сути) массой обращений от одного лица.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:16
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Ви безумовно праві. Саме так це все і працює. І трюк зі зміною назви "заява" на "скарга" в таких випадках не спрацьовує. Для того щоб орган, який вже розглядав вашу заяву потрібно, щоб у повторній заяві щось було змінене по суті. Наприклад, якщо у першій заяві робився наголос про скоєння матеріальної та моральної шкоди, то в другій має все бути побудовано навколо факту надання недостовірної реклами. У такоми випадку друга заява буде розглянута і відповідь надана. Особисто знайомий з одним "дописувачем", який за такою схемою по одному випадку примудрився послідовно настрочити в НБУ 8 (вісім) заяв на які отримав 8 відповідей. Втім у своїй восьмій заяві таки припустився "повторення" того, що вже було в "шостій", а тому НБУ вислав йому відповідь, що на це питання відповідь по суті уже надавалась, а тому розгляд звернення припинено.
Втім така кропітка переписка це безумовно заняття лише для тих, хто має на такі речі велику наснагу та непересічний епістолярний хист. Бо перспективи вирішити питання на свою користь достатньо примарні. Але як кажуть, дорогу здолає той, хто йде
Додано: Чет 28 тра, 2020 21:46
Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:55
Я сам із "ображених форумчан", але не з НБУ. Але трохи знайомий з системою. Там щоб до когось прислухались треба мати певну не малу вагу в очах того, кого просять. Такої ваги не маю. На жаль.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:56
Очередная жертва обмана на минфине, любопытная цитата
Если б ишо скрины с этих чатов.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:00
Приват настолько БАНК-СВИНОРЫЛ, что прислал ответ мне и члену семьи - В ОДНОМ КОНВЕРТЕ.
Получал член семьи на почте, а там письмо и ему, и на меня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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