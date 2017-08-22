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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:42

Оставил обращение на горячке по поводу разглашения моих персональных данных третьим особам.
Жду ответ, надеюсь адресованный мне, и на моё имя :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:05

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Количество пострадавших подсчитывали?
Tonnny
 
Повідомлень: 2
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