Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Оставил обращение на горячке по поводу разглашения моих персональных данных третьим особам.
Жду ответ, надеюсь адресованный мне, и на моё имя
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:42
Оставил обращение на горячке по поводу разглашения моих персональных данных третьим особам.
Жду ответ, надеюсь адресованный мне, и на моё имя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:05
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Количество пострадавших подсчитывали?
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