Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Оставил обращение на горячке по поводу разглашения моих персональных данных третьим особам.
Жду ответ, надеюсь адресованный мне, и на моё имя
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:42
Оставил обращение на горячке по поводу разглашения моих персональных данных третьим особам.
Жду ответ, надеюсь адресованный мне, и на моё имя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:05
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Количество пострадавших подсчитывали?
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:03
господа, кто-то уже получил ответ от НБУ?
шо пишут?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:10
Пише, шо не лише,
а як лише, то напише
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:22
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:10
Я общался с мастером.
На горячке - разбирайтесь с банком
На фейсбуке - сказали, что узнают, и пропали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:39
Для полноты картины, пусть член семьи тоже оставит аналогичную жалобу за разглашение персональных данных. Интересно, ответ придет одним или двумя письмами-конвертами.
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