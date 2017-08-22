Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Додано: Сер 03 чер, 2020 10:10

Я общался с мастером.

На горячке - разбирайтесь с банком

На фейсбуке - сказали, что узнают, и пропали

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин