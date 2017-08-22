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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:42

Оставил обращение на горячке по поводу разглашения моих персональных данных третьим особам.
Жду ответ, надеюсь адресованный мне, и на моё имя :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:05

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Количество пострадавших подсчитывали?
Tonnny
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:03

господа, кто-то уже получил ответ от НБУ?
шо пишут?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:10

  uaprofi написав:господа, кто-то уже получил ответ от НБУ?
шо пишут?

Пише, шо не лише,
а як лише, то напише :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:22

  uaprofi написав:господа, кто-то уже получил ответ от НБУ?
шо пишут?

А в Мастеркард хто-то писал?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:05

clientage
Не знайшов їхнього мейла.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:10

Я общался с мастером.
На горячке - разбирайтесь с банком
На фейсбуке - сказали, что узнают, и пропали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:39

  Вкладчик1234 написав:Приват настолько БАНК-СВИНОРЫЛ, что прислал ответ мне и члену семьи - В ОДНОМ КОНВЕРТЕ.

Получал член семьи на почте, а там письмо и ему, и на меня :)


  Вкладчик1234 написав:Оставил обращение на горячке по поводу разглашения моих персональных данных третьим особам.
Жду ответ, надеюсь адресованный мне, и на моё имя :)


Для полноты картины, пусть член семьи тоже оставит аналогичную жалобу за разглашение персональных данных. Интересно, ответ придет одним или двумя письмами-конвертами. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:50

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  MASolomko написав:Позвонили с ПриватБанка касательно обращения с жалобой в НБУ по сему вопросу...
После этого инцидента ничего не делал, от НБУ тоже ничего слышно не было, ждал — сегодня в мобильное приложение поступило уведомление, что пришли 800 грн (но пока авторизационный остаток не обновился). НБУ надавил на Приват? :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:54

Пришло и мне 800 грн
Сразу только сообщение в Вайбер, позже обновился баланс
По семейным учеткам спрошу вечером
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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