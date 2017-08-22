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Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:56
Посыпался бегемот, не выдержал, подкачал!..
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Сер 03 чер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Ferlakur
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:57
Тоже пришло 800 !
Всех поздравляю с перемогой !
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mustbe
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:02
Немає!
"Стан війни не скасовано".
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V2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:27
⁶ ... ⁷ Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам;
Від Матвія 7:6-7
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greenozon
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:46
V2 написав:
Немає!
"Стан війни не скасовано".
да, я продолжаю поругиваться в чате
Думаю натравить на них Мастеркард
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:05
clientage
Чекаю, що скаже НБУ.
А далі - Мастер.
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V2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:25
Мастеркард о #зеленелайно
ПС. Друзья подарили ссылочку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:01
Вкладчик1234 написав:Пришло и мне 800 грн
Сразу только сообщение в Вайбер, позже обновился баланс
По семейным учеткам спрошу вечером
А як добивалися?можна лайфхак?
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