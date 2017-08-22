Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:56
Посыпался бегемот, не выдержал, подкачал!..
Востаннє редагувалось
Ferlakur
в Сер 03 чер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:57
Тоже пришло 800 !
Всех поздравляю с перемогой !
mustbe
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:02
Немає!
"Стан війни не скасовано".
V2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:27
⁶ ... ⁷ Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам;
Від Матвія 7:6-7
greenozon
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:46
V2 написав:
Немає!
"Стан війни не скасовано".
да, я продолжаю поругиваться в чате
Думаю натравить на них Мастеркард
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:05
clientage Чекаю, що скаже НБУ. А далі - Мастер.
V2
4
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:25
Мастеркард о #зеленелайно
ПС. Друзья подарили ссылочку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:01
Вкладчик1234 написав:Пришло и мне 800 грн Сразу только сообщение в Вайбер, позже обновился баланс По семейным учеткам спрошу вечером
А як добивалися?можна лайфхак?
t-step
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:40
Схоже, прийшло лише тим, хто писав в НБУ... Мені також нічого не прислали, значить вручну нарахували. #зрада
apostol
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Додано: Сер 03 чер, 2020 22:14
apostol написав:
Схоже, прийшло лише тим, хто писав в НБУ... Мені також нічого не прислали, значить вручну нарахували. #зрада
Похоже Вы правы - мне тоже сегодня капнуло 800, но только по моему акку (писал в НБУ), а по акку "моей половники" - "болт на 16"
(в НБУ не писала). Не хорошо. Но написать то не трудно.
#зеленелайно
АДУМАЙТЕСЬ!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
Повідомлень: 4560
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