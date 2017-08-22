Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

t-step написав:
Вкладчик1234 написав:Пришло и мне 800 грн
Сразу только сообщение в Вайбер, позже обновился баланс
По семейным учеткам спрошу вечером
А як добивалися?можна лайфхак?
Лайфхака нет, история в этой ветке.
По семейным учёткам не начислили.
Самое интересное, я пока в НБУ не писал, а только грозил
Видимо даже упоминание про привлечение и вмешательство НБУ - действует стимулирующе.
Значит не остаётся выбора - прийдётся дальше "ускорять с НБУ"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин