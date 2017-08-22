Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:37

#зеленелайно

Деякі клієнти отримали виплату за акцією "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!" в цілях лояльності від Банку, а не тому, що була сформована скарга до НБУ. За ними було прийнято позитивне рішення щодо виплати cashback, але умови акції не виконані. Банк має повне право відмовити у виплаті. Сьогодні буде прийнято рішення щодо виплати Вам бонусу, але відсутня можливість гарантувати позитивне рішення та виплату cashback. Якщо рішення буде позитивним, то рекомендуємо очікувати виплату у розмірі 800.00 грн протягом 2 тижнів - орієнтовно до 19.06.2020.

#зеленелайно

Новый супер выcep от. Суть вопроса - супруга 2 дня назад с большим трудом, но подала повторную заявку на пересмотр вопроса о невыплате кэшбека по "стейкам", мотивируя тем что мне, написавшему в НБУ, по итогу выплатили, а ей (не писавшей) - нет. А операции у нас "монопенисуальные". И вот ответ. Если честно - я плакалЪ!Не удивлюсь еслипытается выиграть время. По идее 19 июня как раз истечет месяц как должен быть даден ответ по тем запросам что первые "свиньи" писали в НБУ. И возможно им важно потянуть время, чтобы новые письма пока не плодились, а потом типа спрыгнуть с темы мы мол кому могли заплатили, а теперь месяц спустя уже поезд ушел.