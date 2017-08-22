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Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:59
t-step написав:
Вкладчик1234 написав:Пришло и мне 800 грн
Сразу только сообщение в Вайбер, позже обновился баланс
По семейным учеткам спрошу вечером
А як добивалися?можна лайфхак?
Лайфхака нет, история в этой ветке.
По семейным учёткам не начислили.
Самое интересное, я пока в НБУ не писал, а только грозил
Видимо даже упоминание про привлечение и вмешательство НБУ - действует стимулирующе.
Значит не остаётся выбора - прийдётся дальше "ускорять с НБУ"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:33
Так що, чекаємо ще сьогодні (все одно п'ятниця, в НБУ вже шашлики маринують) а після вихідних, з вівторка, масово скаржимось на #зеленелайно
цілими родинами?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:36
apostol
а чего ждать то? уже
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an0nym
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:37
Новый супер выcep от #зеленелайно
. Суть вопроса - супруга 2 дня назад с большим трудом, но подала повторную заявку на пересмотр вопроса о невыплате кэшбека по "стейкам", мотивируя тем что мне, написавшему в НБУ, по итогу выплатили, а ей (не писавшей) - нет. А операции у нас "монопенисуальные". И вот ответ. Если честно - я плакалЪ!Деякі клієнти отримали виплату за акцією "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!" в цілях лояльності від Банку, а не тому, що була сформована скарга до НБУ. За ними було прийнято позитивне рішення щодо виплати cashback, але умови акції не виконані. Банк має повне право відмовити у виплаті. Сьогодні буде прийнято рішення щодо виплати Вам бонусу, але відсутня можливість гарантувати позитивне рішення та виплату cashback. Якщо рішення буде позитивним, то рекомендуємо очікувати виплату у розмірі 800.00 грн протягом 2 тижнів - орієнтовно до 19.06.2020.
Не удивлюсь если #зеленелайно
пытается выиграть время. По идее 19 июня как раз истечет месяц как должен быть даден ответ по тем запросам что первые "свиньи" писали в НБУ. И возможно им важно потянуть время, чтобы новые письма пока не плодились, а потом типа спрыгнуть с темы мы мол кому могли заплатили, а теперь месяц спустя уже поезд ушел.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:43
an0nym написав:
а чего ждать то? уже
вспомнилось: бараны голосовали за волка потому,что он пообещал им шашлык)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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