Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Новый супер выcep от #зеленелайно. Суть вопроса - супруга 2 дня назад с большим трудом, но подала повторную заявку на пересмотр вопроса о невыплате кэшбека по "стейкам", мотивируя тем что мне, написавшему в НБУ, по итогу выплатили, а ей (не писавшей) - нет. А операции у нас "монопенисуальные". И вот ответ. Если честно - я плакалЪ! Деякі клієнти отримали виплату за акцією "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!" в цілях лояльності від Банку, а не тому, що була сформована скарга до НБУ. За ними було прийнято позитивне рішення щодо виплати cashback, але умови акції не виконані. Банк має повне право відмовити у виплаті. Сьогодні буде прийнято рішення щодо виплати Вам бонусу, але відсутня можливість гарантувати позитивне рішення та виплату cashback. Якщо рішення буде позитивним, то рекомендуємо очікувати виплату у розмірі 800.00 грн протягом 2 тижнів - орієнтовно до 19.06.2020. Не удивлюсь если #зеленелайно пытается выиграть время. По идее 19 июня как раз истечет месяц как должен быть даден ответ по тем запросам что первые "свиньи" писали в НБУ. И возможно им важно потянуть время, чтобы новые письма пока не плодились, а потом типа спрыгнуть с темы мы мол кому могли заплатили, а теперь месяц спустя уже поезд ушел.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo написав:Новый супер выcep от #зеленелайно. Суть вопроса - супруга 2 дня назад с большим трудом, но подала повторную заявку на пересмотр вопроса о невыплате кэшбека по "стейкам", мотивируя тем что мне, написавшему в НБУ, по итогу выплатили, а ей (не писавшей) - нет. А операции у нас "монопенисуальные". И вот ответ. Если честно - я плакалЪ! Деякі клієнти отримали виплату за акцією "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!" в цілях лояльності від Банку, а не тому, що була сформована скарга до НБУ. За ними було прийнято позитивне рішення щодо виплати cashback, але умови акції не виконані. Банк має повне право відмовити у виплаті. Сьогодні буде прийнято рішення щодо виплати Вам бонусу, але відсутня можливість гарантувати позитивне рішення та виплату cashback. Якщо рішення буде позитивним, то рекомендуємо очікувати виплату у розмірі 800.00 грн протягом 2 тижнів - орієнтовно до 19.06.2020. Не удивлюсь если #зеленелайно пытается выиграть время. По идее 19 июня как раз истечет месяц как должен быть даден ответ по тем запросам что первые "свиньи" писали в НБУ. И возможно им важно потянуть время, чтобы новые письма пока не плодились, а потом типа спрыгнуть с темы мы мол кому могли заплатили, а теперь месяц спустя уже поезд ушел.
Итог такой - без НБУ приват платить не хочет, и петляет по беспределу. Очевидно, что нужно завалить его запросами от НБУ, чтобы их всё-таки клюнул жареный петух в *опу. А сейчас они действительно пытаются "заговорить зубы", и тянуть время, пока не станет поздно.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Итог такой - без НБУ приват платить не хочет, и петляет по беспределу. Очевидно, что нужно завалить его запросами от НБУ, чтобы их всё-таки клюнул жареный петух в *опу. А сейчас они действительно пытаются "заговорить зубы", и тянуть время, пока не станет поздно.
Если бы НБУ взял банк за мошонку, то он бы не ёрничал в таком стиле. Схема накатанная, глобус, приват - "мы с барского плеча...". Потуги клиентов и сами клиенты им теперь монописюальны.
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8. Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача.
будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною.
Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.
Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.
2) виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов'язань, включаючи умови про взаємозалік, зобов'язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);
11) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;
Да по доброй половине пунктов этих двух статей можно дрюкать бегемота и в хвост и в гриву.
Есть такое в законе "про банки и банкивську дияльнисть"? (Лень весь читать)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин