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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:28

Народ, а ви роздруковували скаргу, підписували її і відправляли на мило НБУ? Чи просто відправляли текст, написаний у Ворді (без особистого підпису)?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:30

Сегодня утром сестра отправила. Обычный документ docx
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:36

  Вкладчик1234 написав:Сегодня утром сестра отправила. Обычный документ docx

Тоже так сделаю, если завернут без подписи - распечатаю и отправлю повторно. Все равно пока нет принтера под рукой.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:46

Ещё в сам документ скопипастили фото письменного ответа привата.
Это необязательно, но чтоб уж наверняка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:31

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  apostol написав:Чи просто відправляли текст, написаний у Ворді (без особистого підпису)?
Письмове звернення повинно бути підписане власноруч або електронним підписом (КЕП/ЕЦП) — це одна з умов Закону "Про звернення громадян".

  apostol написав:ви роздруковували скаргу, підписували її і відправляли на мило НБУ?
Електронне звернення може бути фотокопія підписаного звернення власноруч чи звернення в файлі, що підписане через КЕП (наприклад, на порталі Дія).
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:46

Сестра говорит, что уже пришёл ответ от НБУ с каким-то номерком (наверно зарегили обращение)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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