Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:28
Народ, а ви роздруковували скаргу, підписували її і відправляли на мило НБУ? Чи просто відправляли текст, написаний у Ворді (без особистого підпису)?
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:30
Сегодня утром сестра отправила. Обычный документ docx
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:36
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:46
Ещё в сам документ скопипастили фото письменного ответа привата.
Это необязательно, но чтоб уж наверняка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:31
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Письмове звернення повинно бути підписане власноруч або електронним підписом (КЕП/ЕЦП) — це одна з умов Закону "Про звернення громадян".
Електронне звернення може бути фотокопія підписаного звернення власноруч чи звернення в файлі, що підписане через КЕП (наприклад, на порталі Дія).
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:46
Сестра говорит, что уже пришёл ответ от НБУ с каким-то номерком (наверно зарегили обращение)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:04
MASolomko Особисто я відправив лише файл у форматі .pdf. Підпис в ньому не малював. Цифровим підписом тим більше не знаю як скористатися у випадку відправки листа на email НБУ. Щоправда відправляв зі свого "мила" з @mail.gov.ua , де та частина що до "песика" це мій РНОКПП. Наступного дня мені уже телефонували з привату, а наприкінці минулого тижня ще й перерахували 800 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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