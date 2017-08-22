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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:45

MASolomko. Феєрично. Мені оце сподобалося:

згідно з інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Банку, операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг) не належать до інтернет-транзакцій.


Тобто посилаються не на правила акції, а на якусь "інформацію, розміщену на сайті". Навіть попри це їх зовсім не смутило, що комунальні згадуються у контексті Приват24 (хоча, повторю, в правилах про це ні слова).

І що саме головне, яке може бути б**** двозначне трактування цього пункту їхніх же правил:

2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»)».


До кидал з Привату питань жодних, вони себе показали в усій красі.

А от дід Яша, бачу, може лише гарантувати права нерезам на захмарні заробітки через курс і ОВДП, для всіх інших є "інформація на сайті", дєнєг нєт, ви там держитесь :D
Востаннє редагувалось apostol в Пон 15 чер, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:20

:?:
Востаннє редагувалось an0nym в Пон 15 чер, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:20

  apostol написав:MASolomko. Феєрично. Мені оце сподобалося:

згідно з інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Банку, операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг) не належать до інтернет-транзакцій.


Тобто посилаються не на правила акції, а на якусь "інформацію, розміщену на сайті". Навіть попри це їх зовсім не смутило, що комунальні згадуються у контексті Приват24 (хоча, повторю, в правилах про це ні слова).


Так они сами себе же противоречат.
Оплата через GooglePay - ДА!

Уже удалили :evil:
Востаннє редагувалось an0nym в Пон 15 чер, 2020 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:21

  mustbe написав:Вопрос может решить только суд.
Все остальные - пишут отписки


В принципе от НБУ это и ожидалось. 0
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:26

Ого, мой пост о бесполезности НБУ и его ликвидации за ненадобностью - ликвидировали за несколько минут :)

НБУ годен только для строительства ОВГЗ-пирамид!
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:33

Вкладчик1234

Реально выходит так:
Мы великий и ужасный НБУ, переслали Вам ответ примата.
Сами читать не умеем)
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:51

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  an0nym написав:Уже удалили :evil:
Они, скорее всего, удалили из публичного доступа после получения переадресованных жалоб от НБУ. Некоторые любят скрины делать :)
promos.privatbank.ua/ua/promos/nu-duzhe-legkyy-sposib-otrymaty-800-grn

От НБУ я хотя бы ожидал, что они представителя Привата вызвали на ковёр и сказали "Но-но писать такие правила" :D

ps Кстати, копия текста страницы акции я себе успел сохранить в pdf. )
Востаннє редагувалось MASolomko в Пон 15 чер, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:52

  Вкладчик1234 написав:Ого, мой пост о бесполезности НБУ и его ликвидации за ненадобностью - ликвидировали за несколько минут :)

НБУ годен только для строительства ОВГЗ-пирамид!

А звідки видалили? В сенсі де був пост?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:54

  Alien написав:
  Вкладчик1234 написав:Ого, мой пост о бесполезности НБУ и его ликвидации за ненадобностью - ликвидировали за несколько минут :)

НБУ годен только для строительства ОВГЗ-пирамид!

А звідки видалили? В сенсі де був пост?

Пост был вторым сверху на этой странице
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:55

Аха-ха, Приват так переконаний у своїй правоті, що грохнув сторінку з акцією після напливу скарг :D #зеленелайно
apostol
 
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