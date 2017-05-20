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7 порад, як
вибрати фрілансера

7 порад, як вибрати фрілансера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:12

7 порад, як вибрати фрілансера

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст 7 порад, як вибрати фрілансера.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:12

пробное задание? фрилансеру? Серйозно? не, ну так будут только му*** попадаться, с чего бы это?
Еще и "пусть фрилансеры нам назовут бюджет".
arheops
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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