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7 порад, як
вибрати фрілансера

7 порад, як вибрати фрілансера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:12

7 порад, як вибрати фрілансера

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Дивися повний текст 7 порад, як вибрати фрілансера.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:12

пробное задание? фрилансеру? Серйозно? не, ну так будут только му*** попадаться, с чего бы это?
Еще и "пусть фрилансеры нам назовут бюджет".
arheops
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:42

  arheops написав:пробное задание? фрилансеру? Серйозно? не, ну так будут только му*** попадаться, с чего бы это?


Я нанимал десятки фрилансеров и всегда работаю через пробное задание.
Это никаких проблем не вызывало.
Понятное дело, что у меня тест оплачивается, если фрилансер смог его довести до конца. Если его уровень мне не подходит, то дальше не выдаю новое задание.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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