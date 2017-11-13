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Експерти розповіли, що чекає
в Європі українських...

Експерти розповіли, що чекає в Європі українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:42

Експерти розповіли, що чекає в Європі українських...

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як країни ЄС знімуть карантин, частина українських заробітчан зможе повернутися до легальної роботи в Євросоюзі. При цьому через зростання безробіття ринок легальної праці буде звужуватися. Однак попит на нелегальну робочу силу навпаки зростатиме.

Дивися повний текст Експерти розповіли, що чекає в Європі українських заробітчан після карантину.
R2
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