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Експерти розповіли, що чекає в Європі українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Після того, як країни ЄС знімуть карантин, частина українських заробітчан зможе повернутися до легальної роботи в Євросоюзі. При цьому через зростання безробіття ринок легальної праці буде звужуватися. Однак попит на нелегальну робочу силу навпаки зростатиме.
Дивися повний текст Експерти розповіли, що чекає в Європі українських заробітчан після карантину
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