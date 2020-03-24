Chery запустить оновлений трьохрядовий кросовер Chery Tiggo 8.
Дивися повний текст Китай оновив Chery Tiggo (ajnj).
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Додано: Нед 17 тра, 2020 22:37
Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
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Дивися повний текст Китай оновив Chery Tiggo (ajnj).
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:37
Price in China: 88.800-155.900 yuans ($12.520-$21.980)
Украина: от 19300 usd.
Вот и вся математика.
Жадность наших фраеров все губит.
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