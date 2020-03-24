Chery запустить оновлений трьохрядовий кросовер Chery Tiggo 8.
Дивися повний текст Китай оновив Chery Tiggo (ajnj).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:37
Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай оновив Chery Tiggo (ajnj).
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:37
Price in China: 88.800-155.900 yuans ($12.520-$21.980)
Украина: от 19300 usd.
Вот и вся математика.
Жадность наших фраеров все губит.
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:43
Re: Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
кто-то видел подержанные китайские авто больше пяти-десяти лет в хорошем состоянии?
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:02
Що таке хороший стан?
В мене
ЄВА4(а-ля тойта яго ,пежо 107) 2013, електро , на спідометрі 35000(моїх тільки 5000) ,стан задовільний
Джілі емграннд Х7 2013 , 189 000 на спідометрі - в нормальному технічному стані, експлуатується кожен день, вартість км пробігу 1,40 грн/км ( газ 4 покоління)
Хавал Н6 2019 , 9000 на спідометрі - стан ідеальний, експлуатується кожен день ,вартість км пробігу 1,6 грн/км (газ 5-те покоління)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:46
все, що бачу у такому віці вже іржаве та якесь перекособочене.
емгранд чув ходять більш-менш, їх і в таксі багато було.
|