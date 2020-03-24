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Китай оновив Chery
Tiggo (ajnj)

Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:37

Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)

Пропонуємо до обговорення:
Chery запустить оновлений трьохрядовий кросовер Chery Tiggo 8.

Дивися повний текст Китай оновив Chery Tiggo (ajnj).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:37

Price in China: 88.800-155.900 yuans ($12.520-$21.980) http://www.chinamobil.ru/eng/chery/tiggo8/?view=props

Украина: от 19300 usd.


Вот и вся математика.

Жадность наших фраеров все губит.
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:43

Re: Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)

кто-то видел подержанные китайские авто больше пяти-десяти лет в хорошем состоянии?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:02

  unicdima написав:кто-то видел подержанные китайские авто больше пяти-десяти лет в хорошем состоянии?
Що таке хороший стан?
В мене
ЄВА4(а-ля тойта яго ,пежо 107) 2013, електро , на спідометрі 35000(моїх тільки 5000) ,стан задовільний
Джілі емграннд Х7 2013 , 189 000 на спідометрі - в нормальному технічному стані, експлуатується кожен день, вартість км пробігу 1,40 грн/км ( газ 4 покоління)
Хавал Н6 2019 , 9000 на спідометрі - стан ідеальний, експлуатується кожен день ,вартість км пробігу 1,6 грн/км (газ 5-те покоління)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:46

  budivelnik написав:
  unicdima написав:кто-то видел подержанные китайские авто больше пяти-десяти лет в хорошем состоянии?
Що таке хороший стан?
В мене
ЄВА4(а-ля тойта яго ,пежо 107) 2013, електро , на спідометрі 35000(моїх тільки 5000) ,стан задовільний
Джілі емграннд Х7 2013 , 189 000 на спідометрі - в нормальному технічному стані, експлуатується кожен день, вартість км пробігу 1,40 грн/км ( газ 4 покоління)
Хавал Н6 2019 , 9000 на спідометрі - стан ідеальний, експлуатується кожен день ,вартість км пробігу 1,6 грн/км (газ 5-те покоління)

все, що бачу у такому віці вже іржаве та якесь перекособочене.
емгранд чув ходять більш-менш, їх і в таксі багато було.
unicdima
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