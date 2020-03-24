Chery запустить оновлений трьохрядовий кросовер Chery Tiggo 8.
Дивися повний текст Китай оновив Chery Tiggo (ajnj).
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Додано: Нед 17 тра, 2020 22:37
Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай оновив Chery Tiggo (ajnj).
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:37
Price in China: 88.800-155.900 yuans ($12.520-$21.980)
Украина: от 19300 usd.
Вот и вся математика.
Жадность наших фраеров все губит.
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:43
Re: Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
кто-то видел подержанные китайские авто больше пяти-десяти лет в хорошем состоянии?
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:02
Що таке хороший стан?
В мене
ЄВА4(а-ля тойта яго ,пежо 107) 2013, електро , на спідометрі 35000(моїх тільки 5000) ,стан задовільний
Джілі емграннд Х7 2013 , 189 000 на спідометрі - в нормальному технічному стані, експлуатується кожен день, вартість км пробігу 1,40 грн/км ( газ 4 покоління)
Хавал Н6 2019 , 9000 на спідометрі - стан ідеальний, експлуатується кожен день ,вартість км пробігу 1,6 грн/км (газ 5-те покоління)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:46
все, що бачу у такому віці вже іржаве та якесь перекособочене.
емгранд чув ходять більш-менш, їх і в таксі багато було.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:15
Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
budivelnik я не очень большой специалист в автомобилях, но мне кажется, что имелось в виду, в основном, состояние корпуса автомобиля после 5-10 лет эксплуатации. На что влияет качество металла, краски и технологии нанесения. Мой товарищ, купил чери тиго. Через год эксплуатации заметил начальную стадию порчи лакокрасочного покрытия - продал. А так, машина с мелкими недостатками - хотя, сервис работает, запчасти есть, движок сравнительно не плохой, но тем мелкие недочёты и глюки... Да, после ваза это иномарка, а вот после немца или японца - стремная штука.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:28
Re: Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
Все пізнається в порівнянні
1 На Єві і Емгранді - видно корозію на місцях царапин ,плюс там де стикаються їх нікельовані і фарбовані частини...Але як на мене-це результат їх жорсткої експлуатації власником(мною )
2 Ціна наприклад німця (якогось кью5) і мого Хавала-відрізняється в рази...
При цьому в мене дуже мало зауважень до Хавала(хоча пів-року експлуатації це не той час.коли повинні зявлятись претензії)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:43
мне когда то нравился еастар в 2007 году, даже думал купить. Сейчас их на дорогах не видно уже. Это показатель, а 20ти летние немецкие авто очень часто встречаются большинство в удовлетворительном (внешне) состоянии. Особо крепкие ауди и бмв.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:43
мне когда то нравился еастар в 2007 году, даже думал купить. Сейчас их на дорогах не видно уже. Как и дэу нубира и Evanda. Это я думаю показатель, а 20ти летние немецкие авто очень часто встречаются и большинство в удовлетворительном (внешне) состоянии. Особо крепкие ауди и бмв.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:53
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