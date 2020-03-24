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Китай оновив Chery Tiggo (ajnj)
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Додано: Пон 18 тра, 2020 15:00
vitaliian написав:
а 20ти летние немецкие авто очень часто встречаются и большинство в удовлетворительном (внешне) состоянии. Особо крепкие ауди и бмв.
А пробували порівняти фінансову складову?
Давайте на пальцях
Емгранд Х7 ,клон Тойоти РАВ4 попереднього покоління
В 2013 в салоні коштував 13000 доларів, Тойота коштувала 35000 доларів
Різниця в 22000 * 10%=2200 в рік
Отже
Через 6 років Емгранд Х7 можна викидати бо для власника,його залишкова вартість=0 (при цьому на вторинному ринку він буде 5000-7000)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 18 тра, 2020 15:43
budivelnik
В целом согласен, что китайцы это ужас-ужас-ужас. Для ежедневной эксплуатации в условиях, где другой автомобиль было бы жалко - самое оно. Эмгранды, вообще на редкость удачные модели. Но сравнивать Х7 стоит всё-же с моноприводным рав4 на ручке. А это далеко даже не 30К$
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Amid
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Додано: Пон 18 тра, 2020 15:59
Amid
Я ж не настоюю, тим більше що навіть РАВ4 на ручці-все одно кращий від Емгранда...
Але є хороша приказка
Зробимо швидко+дешево+якісно
Виберіть два пункти....
Я вибираю китай(швидко+дешево), у фінансовому плані не програю
Як тільки в мене зявились відносно зайві кошти, я вже вибрав дорожчий Китай( Хавал) , який вже виграє в РАВ4 160000 до ціни +додатково в Хавалі шкіряний салон так що кінцева різниця в цінах буде близько 10000 доларів...при на мій погляд однакових споживчих характеристиках
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:20
budivelnik
Хавал, в целом, леп и прельстив, если не знать, чего хочешь. Один только бардачёк, в который нормально не влазит лист А4, чего только стоит, при том, что , казалось, бы, места достаточно. Что в Н6, что в, ВНЕЗАНО, в Н9.
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Amid
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Додано: Пон 18 тра, 2020 22:28
как по мне то лучше бэушный японо-немец чем новый китаец.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:55
Amid написав:
Один только бардачёк, в который нормально не влазит лист А4
Головне щоб задниці було комфортно в сідушці...а листок як небуть може і в багажнику поїздити....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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