Про це йдеться в опитуванні "Colliers International":https://www2.colliers.com/uk-ua
Дивися повний текст Скільки ритейлерів скоротили штат і як працюють нині (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:32
Скільки ритейлерів скоротили штат і як працюють нині...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки ритейлерів скоротили штат і як працюють нині (інфографіка).
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:33
Понятно! Ударение на Я.
Не барыга, а ритейлер.
Будете теперь знать.
А то бегают тут всякие и барыгами обзывают.
|