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Скільки ритейлерів скоротили
штат і як працюють нині...

Скільки ритейлерів скоротили штат і як працюють нині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:32

Скільки ритейлерів скоротили штат і як працюють нині...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в опитуванні "Colliers International":https://www2.colliers.com/uk-ua

Дивися повний текст Скільки ритейлерів скоротили штат і як працюють нині (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:33

Понятно! Ударение на Я.
Не барыга, а ритейлер.
Будете теперь знать.
А то бегают тут всякие и барыгами обзывают.
p_a_l
 
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