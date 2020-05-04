Пандемія коронавірусу прискорила економічну кризу і змусила бізнес переглянути плани на цифрову трансформацію.
Дивися повний текст Найперспективніші індустрії, які можуть виграти від коронакризи.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 23:36
Найперспективніші індустрії, які можуть виграти від...
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Дивися повний текст Найперспективніші індустрії, які можуть виграти від коронакризи.
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:37
У нас больше всего выиграли таксисты, доставщики, бытовой сервис на своем авто и овощные киоски - Базары ведь закрыты, а в Сильпо только европейское говно продают. И рыбно-колбасные киоски тоже.
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