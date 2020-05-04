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Найперспективніші індустрії,
які можуть виграти від...

Найперспективніші індустрії, які можуть виграти від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:36

Найперспективніші індустрії, які можуть виграти від...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавірусу прискорила економічну кризу і змусила бізнес переглянути плани на цифрову трансформацію.

Дивися повний текст Найперспективніші індустрії, які можуть виграти від коронакризи.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:37

У нас больше всего выиграли таксисты, доставщики, бытовой сервис на своем авто и овощные киоски - Базары ведь закрыты, а в Сильпо только европейское говно продают. И рыбно-колбасные киоски тоже.
p_a_l
 
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