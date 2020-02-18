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Протиснутися у заторах: представили електрокар, що вміє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:28
Пропонуємо до обговорення:
Польська компанія Triggo розробила електрокар, який зможе звузити свою ширину на понад 60 сантиметрів для проїзду у заторах.
Дивися повний текст Протиснутися у заторах: представили електрокар, що вміє звужуватися (фото, відео)
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:28
Интересно, эта шкарабанька прошла краш-тест?
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yukhouse
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:37
Протиснется в пробке и будет оштрафован за нарушение рядности.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:42
yukhouse написав:
Интересно, эта шкарабанька прошла краш-тест?
Если там пространственная рама, обвешанная пластиковыми панелями, как у Smart, то должна бы пройти.
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Schmit
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