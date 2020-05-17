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В Україні за два місяці
притягли до відповідальності...

В Україні за два місяці притягли до відповідальності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:35

В Україні за два місяці притягли до відповідальності...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла скільки корупціонерів було засуджено за 2 місяці її роботи на цій посаді. Так, за 2 місяці суди винесли вироки щодо понад 100 корупціонерів.

Дивися повний текст В Україні за два місяці притягли до відповідальності понад 100 корупціонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:33

Убийцу никак посадить не могут, а еще кого то к ответственности привлекают. Сам бежал и в себя ножом тыкал. И так 5 раз. Стыд и позор.
По такому принципу скоро за изнасилование сажать перестанут. Сама виновата, сильно привлекательная была. Насильник применил самозащиту от воздержания.

А тема с коррупцией интересная. Наворовал миллиард, заплатил залогом миллион. А че, выгодно ж ведь. :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:32

...казочка про білого бичка - цифри не підтвержені нічим, брехлива статистика, як і прокурорша...
vbereza958
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:35

...сообщено о подозрении. Это тоже самое, что и Януковича осудили заочно. Ему всё равно - хоть посадите заочно, хоть расстреляйте ) Дальше этих подозрений дело вряд ли сдвинется. Раз народ столько наворовал - поделится и будет дальше грабить )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:23

yalta1965 ... И по странному стечению обстоятельств все подозрения только к бывшим чиновникам. Нынешние видимо кристально чисты из-за Европейской зряплаты.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:28

Прытягнулы, а потом выпустили по решению апеляционного или касационного суда.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:30

Маячня повна!
vidplatavorogam
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:26

Кто из этих 114 получил срок?
egor6508
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