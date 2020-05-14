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В Україні за два місяці притягли до відповідальності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла скільки корупціонерів було засуджено за 2 місяці її роботи на цій посаді. Так, за 2 місяці суди винесли вироки щодо понад 100 корупціонерів.
Дивися повний текст В Україні за два місяці притягли до відповідальності понад 100 корупціонерів
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:33
Убийцу никак посадить не могут, а еще кого то к ответственности привлекают. Сам бежал и в себя ножом тыкал. И так 5 раз. Стыд и позор.
По такому принципу скоро за изнасилование сажать перестанут. Сама виновата, сильно привлекательная была. Насильник применил самозащиту от воздержания.
А тема с коррупцией интересная. Наворовал миллиард, заплатил залогом миллион. А че, выгодно ж ведь. :D
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p_a_l
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:32
...казочка про білого бичка - цифри не підтвержені нічим, брехлива статистика, як і прокурорша...
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vbereza958
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:35
...сообщено о подозрении. Это тоже самое, что и Януковича осудили заочно. Ему всё равно - хоть посадите заочно, хоть расстреляйте ) Дальше этих подозрений дело вряд ли сдвинется. Раз народ столько наворовал - поделится и будет дальше грабить )
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yalta1965
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:23
yalta1965 ... И по странному стечению обстоятельств все подозрения только к бывшим чиновникам. Нынешние видимо кристально чисты из-за Европейской зряплаты.
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di2gard
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:28
Прытягнулы, а потом выпустили по решению апеляционного или касационного суда.
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eduard_k
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:30
Маячня повна!
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:26
Кто из этих 114 получил срок?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 08:44
врет и не краснеет. где конкретные фамилии?
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finuser151
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:13
finuser151 - их фамилии слишком известны, чтобы называть вслух ))
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