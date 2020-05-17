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В Україні почало діяти
держрегулювання цін на продукти

В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46

В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Дивися повний текст В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46

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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:05

Re: В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти

Типа вспомнили за людей, очень вовремя...
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:43

Які ж ці ЗЄ дурні... Після введення регулювання або зникнуть відповідні продукти, або вони зміняться так, щоб не підпадати під регулювання. Молоко буде не 2.5%, а 2.6%, і т.і. Сенсу від цього регулювання жодного, лише надування щок і імітація важкої праці.
alt402
 
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