Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
Дивися повний текст В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46
В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:05
Re: В Україні почало діяти держрегулювання цін на продукти
Типа вспомнили за людей, очень вовремя...
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:43
Які ж ці ЗЄ дурні... Після введення регулювання або зникнуть відповідні продукти, або вони зміняться так, щоб не підпадати під регулювання. Молоко буде не 2.5%, а 2.6%, і т.і. Сенсу від цього регулювання жодного, лише надування щок і імітація важкої праці.
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