Послуга сприятиме зменшенню тінізації економіки та подальшому розвитку безготівкового сегменту.
Дивися повний текст З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах, що застосовують РРО.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00
З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах, що застосовують РРО.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00
я уже неоднократно попадал на доп. комиссии по кредитке из-за этой опции.
в ресторанах, кафе, продуктовых магазинах и т.д.
теперь хитрожопые продавцы проводят операцию не как оплату, а как снятие налички или перевод с карты на карту, и в момент оплаты на терминале я не могу это увидеть.
в итоге потом в банкинге обнаруживаю, что оказывается я снял с кредитки наличку,
и естественно сразу заплатил 4% за снятие.
плюс никаких кэшбеков за снятие налички не падает.
плюс льготный период по кредитке сразу идет в ...опу.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:02
во всех банках, карты которых у меня есть, запретить эту опцию перевода средств не могут.
только в монобанке ее добавили в приложение, специально против таких хитрожопых.
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