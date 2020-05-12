З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах,...

Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00

я уже неоднократно попадал на доп. комиссии по кредитке из-за этой опции.

в ресторанах, кафе, продуктовых магазинах и т.д.

теперь хитроумные продавцы проводят операцию не как оплату, а как снятие налички или перевод с карты на карту, и в момент оплаты на терминале я не могу это увидеть.

в итоге потом в банкинге обнаруживаю, что оказывается я снял с кредитки наличку,

и естественно сразу заплатил 4% за снятие.

плюс никаких кэшбеков за снятие налички не падает.

плюс льготный период по кредитке на снятие наличных естественно не распространяется.

плюс данные операции не участвуют во всяких бонусных программах VISA/MasterCard.

во всех банках, карты которых у меня есть, запретить эту опцию перевода средств не могут.

только в монобанке ее добавили в приложение, специально против таких хитроумных.