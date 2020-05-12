Послуга сприятиме зменшенню тінізації економіки та подальшому розвитку безготівкового сегменту.
Дивися повний текст З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах, що застосовують РРО.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00
З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах, що застосовують РРО.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00
я уже неоднократно попадал на доп. комиссии по кредитке из-за этой опции.
в ресторанах, кафе, продуктовых магазинах и т.д.
теперь хитроумные продавцы проводят операцию не как оплату, а как снятие налички или перевод с карты на карту, и в момент оплаты на терминале я не могу это увидеть.
в итоге потом в банкинге обнаруживаю, что оказывается я снял с кредитки наличку,
и естественно сразу заплатил 4% за снятие.
плюс никаких кэшбеков за снятие налички не падает.
плюс льготный период по кредитке на снятие наличных естественно не распространяется.
плюс данные операции не участвуют во всяких бонусных программах VISA/MasterCard.
во всех банках, карты которых у меня есть, запретить эту опцию перевода средств не могут.
только в монобанке ее добавили в приложение, специально против таких хитроумных.
Востаннє редагувалось deniska в Пон 18 тра, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:27
Это в каких продуктовых магазинах и кафе у вас эти операции прошли как снятие наличных? Я такое встречал только при оплате наложки на новой почте и один раз попал при оплате доставки воды.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:54
Re: З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах,
Такая операция не допускается терминалом. Он сразу высветит "отказано" - без вариантов.(если не хватает собственных средств и пытается снять кредитные) - это за перевод или типа как снять наличные.
А это вроде как уклонение от налогов и нарушение при использовании рро и штрафы там не малые
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:08
конкретные названия и адреса к сожалению не смогу дать.
Один ресторан во Львове.
Один обычный продуктовый магазин, причем все остальные покупки в этом магазине проходили и проходят как оплата.
И третий раз было в Буковеле, в одном из кафе на верхних подъемниках.
В логе транзакций в банкинге все эти транзакции проходили двумя операциями:
1. Код - Операція в торговому POS-терміналі
2. Код - Комісія за здійснення переказу в банкоматі
Востаннє редагувалось deniska в Пон 18 тра, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:17
С чего это "отказано"? С кредитки вполне можно снимать наличку, во всяком случае на всех моих кредитках именно так. Речь идет о кредитных средствах.
Проблема в том, лимиты на снятие налички в банкомате я выставил по нолям. Я специально выставляю, чтобы случайно не снять нал. Но эти лимиты как оказалось никак не мешают "снятию в pos-терминале".
Вот как отключение этой функции выглядит в монобанке:
Да я уже думал об этом. Но, хотелось бы все-таки не попадать на такие махинации. А не разбираться уже по факту проведения транзакций.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:20
Тобто можна буде здійснити покупку через термінал, але замість товару отримати готівку?
|