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З 1 серпня українці зможуть
знімати готівку в магазинах,...

З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00

З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах,...

Пропонуємо до обговорення:
Послуга сприятиме зменшенню тінізації економіки та подальшому розвитку безготівкового сегменту.

Дивися повний текст З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах, що застосовують РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:00

я уже неоднократно попадал на доп. комиссии по кредитке из-за этой опции.
в ресторанах, кафе, продуктовых магазинах и т.д.
теперь хитроумные продавцы проводят операцию не как оплату, а как снятие налички или перевод с карты на карту, и в момент оплаты на терминале я не могу это увидеть.
в итоге потом в банкинге обнаруживаю, что оказывается я снял с кредитки наличку,
и естественно сразу заплатил 4% за снятие.
плюс никаких кэшбеков за снятие налички не падает.
плюс льготный период по кредитке на снятие наличных естественно не распространяется.
плюс данные операции не участвуют во всяких бонусных программах VISA/MasterCard.
во всех банках, карты которых у меня есть, запретить эту опцию перевода средств не могут.
только в монобанке ее добавили в приложение, специально против таких хитроумных.
Востаннє редагувалось deniska в Пон 18 тра, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:27

  deniska написав:я уже неоднократно попадал на доп. комиссии по кредитке из-за этой опции.
в ресторанах, кафе, продуктовых магазинах и т.д.
теперь хитроумные продавцы проводят операцию не как оплату, а как снятие налички или перевод с карты на карту, и в момент оплаты на терминале я не могу это увидеть.
в итоге потом в банкинге обнаруживаю, что оказывается я снял с кредитки наличку,
и естественно сразу заплатил 4% за снятие.
плюс никаких кэшбеков за снятие налички не падает.
плюс льготный период по кредитке на снятие наличных естественно не распространяется.
плюс данные операции не участвуют во всяких бонусных программах VISA/MasterCard.
во всех банках, карты которых у меня есть, запретить эту опцию перевода средств не могут.
только в монобанке ее добавили в приложение, специально против таких хитроумных.


Это в каких продуктовых магазинах и кафе у вас эти операции прошли как снятие наличных? Я такое встречал только при оплате наложки на новой почте и один раз попал при оплате доставки воды.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:54

Re: З 1 серпня українці зможуть знімати готівку в магазинах,

  deniska написав:в итоге потом в банкинге обнаруживаю, что оказывается я снял с кредитки наличку,
и естественно сразу заплатил 4% за снятие.

Такая операция не допускается терминалом. Он сразу высветит "отказано" - без вариантов.(если не хватает собственных средств и пытается снять кредитные) - это за перевод или типа как снять наличные.


  deniska написав:теперь хитроумные продавцы проводят операцию не как оплату, а как снятие налички или перевод с карты на карту

А это вроде как уклонение от налогов и нарушение при использовании рро и штрафы там не малые
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:08

  antey718 написав:Это в каких продуктовых магазинах и кафе у вас эти операции прошли как снятие наличных?

конкретные названия и адреса к сожалению не смогу дать.
Один ресторан во Львове.
Один обычный продуктовый магазин, причем все остальные покупки в этом магазине проходили и проходят как оплата.
И третий раз было в Буковеле, в одном из кафе на верхних подъемниках.
В логе транзакций в банкинге все эти транзакции проходили двумя операциями:
1. Код - Операція в торговому POS-терміналі
2. Код - Комісія за здійснення переказу в банкоматі
Востаннє редагувалось deniska в Пон 18 тра, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:17

  Конрад Карлович написав:
  deniska написав:в итоге потом в банкинге обнаруживаю, что оказывается я снял с кредитки наличку,
и естественно сразу заплатил 4% за снятие.

Такая операция не допускается терминалом. Он сразу высветит "отказано" - без вариантов.(если не хватает собственных средств и пытается снять кредитные) - это за перевод или типа как снять наличные.

С чего это "отказано"? С кредитки вполне можно снимать наличку, во всяком случае на всех моих кредитках именно так. Речь идет о кредитных средствах.
Проблема в том, лимиты на снятие налички в банкомате я выставил по нолям. Я специально выставляю, чтобы случайно не снять нал. Но эти лимиты как оказалось никак не мешают "снятию в pos-терминале".
Вот как отключение этой функции выглядит в монобанке:
Зображення
  Конрад Карлович написав:
  deniska написав:теперь хитроумные продавцы проводят операцию не как оплату, а как снятие налички или перевод с карты на карту

А это вроде как уклонение от налогов и нарушение при использовании рро и штрафы там не малые

Да я уже думал об этом. Но, хотелось бы все-таки не попадать на такие махинации. А не разбираться уже по факту проведения транзакций.
deniska
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:20

Тобто можна буде здійснити покупку через термінал, але замість товару отримати готівку?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 02:11

  deniska написав:в итоге потом в банкинге обнаруживаю, что оказывается я снял с кредитки наличку,
и естественно сразу заплатил 4% за снятие.

А не логично ожидать, что если суёшь куда-то карту и тебе выдают наличку, то это и есть снятие налички с этой карты?

Может и есть щедрые товарищи, которые готовы заплатить за обычный эквайринг (для мелкой точки это 3% и больше) и не взять эту плату с клиента, но такой вариант я бы предполагал уж точно не умолчательным.

Что до нового разрешения, то я в нём вижу пользу больше банкам потому, что они смогут сократить количество банкоматов и не потерять клиентов. Каким образом "услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", что бы этот набор слов ни означал, знает только пресс-служба НБУ.
moveton
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