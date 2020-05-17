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"Велике будівництво": До кінця
року в Україні планують...

"Велике будівництво": До кінця року в Україні планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:31

"Велике будівництво": До кінця року в Україні планують...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках програми "Велике будівництво" цього року в Україні заплановане будівництво або капітальний ремонт 137 шкіл, які мають запрацювати до кінця 2020 року.

Дивися повний текст \"Велике будівництво\": До кінця року в Україні планують відкрити 137 нових шкіл.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:31

учитывая сколько собирают бабла на всякие фонды, любая школа может сама себя капитально ремонтировать чуть ли не каждый год.
maksymzp88
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