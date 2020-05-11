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У КМДА уточнили, який громадський транспорт планують...
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Столична влада планує запуск громадського транспорту на п'ятницю, 22 травня. Про це розповів радник міського голови Києва Володимир Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24".
Дивися повний текст У КМДА уточнили, який громадський транспорт планують запустити 22 травня
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:58
Если и открывать метро, то с конечной на конечную без остановок, пусть едут кому реально на другой конец города нужно, а не 2-3 остановки (это уже разгрузит немного город и поможет людям)
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