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У КМДА уточнили, який громадський
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У КМДА уточнили, який громадський транспорт планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:57

У КМДА уточнили, який громадський транспорт планують...

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада планує запуск громадського транспорту на п'ятницю, 22 травня. Про це розповів радник міського голови Києва Володимир Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24".

Дивися повний текст У КМДА уточнили, який громадський транспорт планують запустити 22 травня.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:58

Если и открывать метро, то с конечной на конечную без остановок, пусть едут кому реально на другой конец города нужно, а не 2-3 остановки (это уже разгрузит немного город и поможет людям)
Rainbow
 
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