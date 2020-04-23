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Міжбанк: спекулянти знову
спробують «розігріти» котирування

Міжбанк: спекулянти знову спробують «розігріти» котирування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:15

Міжбанк: спекулянти знову спробують «розігріти» котирування

Пропонуємо до обговорення:
Понеділок на валютному ринку пройде дуже активно з ростом обсягів операцій і їх кількості. За прогнозами Finance.ua, сьогодні обсяги на торгах будуть в межах до $ 260-340 млн при здійсненні до 550-680 угод.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:15

Резерви вже відновили? З курсом визначились? Такі коливання на ринку свідчать про договорняк зі спекулянтами і грає проти вітчизняних виробників. Коли вже та вся школота и чинота понаписує заяви і дасть дорогу адекватним управлінцям.
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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