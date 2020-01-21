Про це розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.
Дивися повний текст У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18
У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18
Проблема не столько в "мягкости" наказания, сколько в отсутствии его неотвратимости. Много у нас таких кидал посадили за крайние 10 лет, хоть даже лет на 5 реального срока?
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