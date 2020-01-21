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У МВС запропонували радикально
вирішити проблему довгобудів

У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18

У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.

Дивися повний текст У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18

Проблема не столько в "мягкости" наказания, сколько в отсутствии его неотвратимости. Много у нас таких кидал посадили за крайние 10 лет, хоть даже лет на 5 реального срока?
panzershreck1921
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