Про це розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.
Дивися повний текст У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18
У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18
Проблема не столько в "мягкости" наказания, сколько в отсутствии его неотвратимости. Много у нас таких кидал посадили за крайние 10 лет, хоть даже лет на 5 реального срока?
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:54
Запретить продавать не введенное в эксплуатацию жилье. На этом все решается. Пусть застройщик берет кредит в банке или еще каким-то образом изыскивает средства на застройку.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:32
Геращенко-балабол типо не знает, что деньги на стройку привлекают через несколько отдельных ТОВок созданных под конкретный объект. И ни директор, ни учередители, отвественность которых ограничена суммой уставного капитала, не являются конечными бенефициарами стройки, по сути подставные лица. Всё, что объединяет разные ЖК одного застройщика - торговая марка (УкрБуд например). Поди разберись там, кто из этих ТОВок напортачил, кого к ответсвенности привлекать и за какое конктретно правонарушение. Пустой трёп, да и только.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:44
Прогореть может любая инвестиция, инвестор должен думать мозгами. Можно еще ножи запретить так как ими людей убивают. Мало вам запретов? достаточно запретить называть недострой "квартирой", открываешь олх а там из 50 "квартир" 5%, остальное - инвестиция. Рынок не обманешь, как продавали недострой и продавать будут. Найдут обходные лазейки.
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