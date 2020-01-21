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У МВС запропонували радикально
вирішити проблему довгобудів

У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18

У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.

Дивися повний текст У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18

Проблема не столько в "мягкости" наказания, сколько в отсутствии его неотвратимости. Много у нас таких кидал посадили за крайние 10 лет, хоть даже лет на 5 реального срока?
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:54

Запретить продавать не введенное в эксплуатацию жилье. На этом все решается. Пусть застройщик берет кредит в банке или еще каким-то образом изыскивает средства на застройку.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:32

Геращенко-балабол типо не знает, что деньги на стройку привлекают через несколько отдельных ТОВок созданных под конкретный объект. И ни директор, ни учередители, отвественность которых ограничена суммой уставного капитала, не являются конечными бенефициарами стройки, по сути подставные лица. Всё, что объединяет разные ЖК одного застройщика - торговая марка (УкрБуд например). Поди разберись там, кто из этих ТОВок напортачил, кого к ответсвенности привлекать и за какое конктретно правонарушение. Пустой трёп, да и только.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:44

  agcsc написав:Запретить продавать не введенное в эксплуатацию жилье. На этом все решается. Пусть застройщик берет кредит в банке или еще каким-то образом изыскивает средства на застройку.
Прогореть может любая инвестиция, инвестор должен думать мозгами. Можно еще ножи запретить так как ими людей убивают. Мало вам запретов? достаточно запретить называть недострой "квартирой", открываешь олх а там из 50 "квартир" 5%, остальное - инвестиция. Рынок не обманешь, как продавали недострой и продавать будут. Найдут обходные лазейки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:13

если будет наказанность - то цены на новострой вырастут и многим станет неинтересным
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:30

черговий виперд експерда суперміністра.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:44

Re: У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобу

Якщо договір інвестицийний, то треба прописувати умови - на якому етапі скільки грошей треба перераховувати.
Буквально - перший взнос на етапі закінчення першого поверху, другий - другого і т.д.
+ останній платіж - коли будинок введено в експлуатацію та вам видали ключі від квартири.
Також треба прописувати можливість аудиту яким чином витрачаються ваші кошти компанією-забудовником.
Ну і підписувати треба договір або з забудовником напряму або з його фінансовим партнером але цей партнер повинен мати частку в капіталі забудовника.
Якось так
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:28

  agcsc написав:Запретить продавать не введенное в эксплуатацию жилье. На этом все решается. Пусть застройщик берет кредит в банке или еще каким-то образом изыскивает средства на застройку.
Пусть, конечно, пусть изыскивает, а если застройщик обанкротился и почил в бозе, то пусть изыскивает. У попа была собака...
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:57

Re: У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобу

agcsc написав:Запретить продавать не введенное в эксплуатацию жилье. На этом все решается. Пусть застройщик берет кредит в банке или еще каким-то образом изыскивает средства на застройку.
Зачем запрещать, пусть человек думает головой, что он покупает - жадный платит дважды...
GALeon
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