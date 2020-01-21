Про це розповів заступник голови МВС Антон Геращенко.
Дивися повний текст У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18
У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:18
Проблема не столько в "мягкости" наказания, сколько в отсутствии его неотвратимости. Много у нас таких кидал посадили за крайние 10 лет, хоть даже лет на 5 реального срока?
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:54
Запретить продавать не введенное в эксплуатацию жилье. На этом все решается. Пусть застройщик берет кредит в банке или еще каким-то образом изыскивает средства на застройку.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:32
Геращенко-балабол типо не знает, что деньги на стройку привлекают через несколько отдельных ТОВок созданных под конкретный объект. И ни директор, ни учередители, отвественность которых ограничена суммой уставного капитала, не являются конечными бенефициарами стройки, по сути подставные лица. Всё, что объединяет разные ЖК одного застройщика - торговая марка (УкрБуд например). Поди разберись там, кто из этих ТОВок напортачил, кого к ответсвенности привлекать и за какое конктретно правонарушение. Пустой трёп, да и только.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:44
Прогореть может любая инвестиция, инвестор должен думать мозгами. Можно еще ножи запретить так как ими людей убивают. Мало вам запретов? достаточно запретить называть недострой "квартирой", открываешь олх а там из 50 "квартир" 5%, остальное - инвестиция. Рынок не обманешь, как продавали недострой и продавать будут. Найдут обходные лазейки.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:13
если будет наказанность - то цены на новострой вырастут и многим станет неинтересным
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:44
Re: У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобу
Якщо договір інвестицийний, то треба прописувати умови - на якому етапі скільки грошей треба перераховувати.
Буквально - перший взнос на етапі закінчення першого поверху, другий - другого і т.д.
+ останній платіж - коли будинок введено в експлуатацію та вам видали ключі від квартири.
Також треба прописувати можливість аудиту яким чином витрачаються ваші кошти компанією-забудовником.
Ну і підписувати треба договір або з забудовником напряму або з його фінансовим партнером але цей партнер повинен мати частку в капіталі забудовника.
Якось так
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:28
Пусть, конечно, пусть изыскивает, а если застройщик обанкротился и почил в бозе, то пусть изыскивает. У попа была собака...
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:57
Re: У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобу
Зачем запрещать, пусть человек думает головой, что он покупает - жадный платит дважды...
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