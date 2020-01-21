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У МВС запропонували радикально
вирішити проблему довгобудів

У МВС запропонували радикально вирішити проблему довгобудів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:49

забудовник, який обдурив 10-100 людей, отримував би довічне ув’язнення

Цікаво, а кого призначати "забудовником". Бо забудовник це юрособа, а ув'язнюють фізичну особу. В цій юрособі працює безліч людей (і підозрюю, що ще безліч неофіційно). Під кожен конкретний будинок створюється нова юрособа, директор певно що зіц-голова, справжній власник взагалі може бути юридично не пов'язаний з цими всіма юрособами. То кого ж зрештою призначать винним?
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:03

Любые риски можно застраховать. Если нельзя застраховать, то наверно лучше и не нырять.
Если граждане хотят рисковать, то кто им доктор ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 03:52

  0mage0 написав:Під кожен конкретний будинок створюється нова юрособа, директор певно що зіц-голова, справжній власник взагалі може бути юридично не пов'язаний з цими всіма юрособами. То кого ж зрештою призначать винним?

Вариантов и нет. Сидеть может только директор. И с нашим гуманным судом, он и сидеть не будет.

  Igorten написав:Любые риски можно застраховать. Если нельзя застраховать, то наверно лучше и не нырять.
Если граждане хотят рисковать, то кто им доктор ?

Оно-то, конечно, можно, но с нашими страховыми компаниями - это способ потратить ещё больше денег. Не скажу за квартиры, но расскажу реальную недавнюю историю. Поехала моя знакомая в поход по Альпам. Как осторожный и законопослушный человек оформила страховку в PZU. Солидная компания и страховка покрывающая чёрт-те-что, вплоть до прыжков с парашютом. И вот, спускаясь по склону, она ломает ногу. Отвезли на вертолёте в больницу, прооперировали, все дела. Возникает вопрос кто оплатит счёт на несколько килоевро. PZU радостно оплачивает? Ну да щазз. Это же украинская компания. Она отмораживается и на пинки делает вид, что её нет. По приезду домой знакомая идёт в ту PZU, а ей там говорят: "А вы ничего такого экстремального не делали, просто пешком шли? Так это вашей страховкой не покрывается! Вот если бы при приземлении с парашютом сломали, тогда, конечно, бы заплатили." Впрочем, был и следующий этап: PZU, типа, послала инспектора расследовать. Через некоторое время этап завершился вердиктом: "Установить точные обстоятельства случая не удалось, поэтому считаем, что случай был не страховым"

Короче, IMHO, для квартир в этой стране работает только один вариант страхования: покупать в уже сданном доме. Разницу между ценой в этот момент и инвестиционной обозвать страховым взносом. Кстати, она может оказаться не очень-то и большой, да и варианты квартир поинтереснее потому, что всё интересное (с лучшим видом из окна) один фиг сразу же отдаётся хорошим людям на перепродажу.
moveton
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  #<12
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