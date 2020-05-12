Про це розповіла Юлія Дрожжина з експертно-аналітичного центру "Хедхантер Україна".
Дивися повний текст Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:42
Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати
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Дивися повний текст Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:42
Интересно, а почти задаром украинцы могут согласиться работать?! Или за еду! Даже слышать такое неприятно, особенно в условиях всеобщего подорожания и кризиса. Но факт есть факт. Не зря Украину называют страной 3го мира(и сами украинцы в том числе)!
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