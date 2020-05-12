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Українці згодні на менші
зарплати, аби тільки працювати

Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:42

Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла Юлія Дрожжина з експертно-аналітичного центру "Хедхантер Україна".

Дивися повний текст Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:42

Интересно, а почти задаром украинцы могут согласиться работать?! Или за еду! Даже слышать такое неприятно, особенно в условиях всеобщего подорожания и кризиса. Но факт есть факт. Не зря Украину называют страной 3го мира(и сами украинцы в том числе)!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:02

Ради этого всё и затевалось.
Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.

Вот и напомнили нео-рабам их место
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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