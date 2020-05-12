Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати

Додано: Пон 18 тра, 2020 17:02

Ради этого всё и затевалось.

Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.



Вот и напомнили нео-рабам их место

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин