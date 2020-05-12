Про це розповіла Юлія Дрожжина з експертно-аналітичного центру "Хедхантер Україна".
Дивися повний текст Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:42
Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:42
Интересно, а почти задаром украинцы могут согласиться работать?! Или за еду! Даже слышать такое неприятно, особенно в условиях всеобщего подорожания и кризиса. Но факт есть факт. Не зря Украину называют страной 3го мира(и сами украинцы в том числе)!
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:02
Ради этого всё и затевалось.
Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.
Вот и напомнили нео-рабам их место
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:27
Какой феерический бред... Затевалось "всё" -- "где" и "кем"? Каких ресурсов слишком много потреблялось? Что произошло с основой капитализма -- собственно потреблением?
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:41
Всех природных ресурсов. Нефти, воды, воздуха. Сейчас все сидят по домам, не ездят, не летают, переходят на "локальные" продукты.
Озоновая дыра над Арктикой затянулась!
В некоторых "особо очистившихся" городах на улицах встречаются дикие животные.
Нефть девать некуда
Даже в Украине перепроизводство эл.энергии (тарифы это отдельный разговор про влияние ылитного Ахметова, который не станет "меньше пить, а пипл станет меньше есть")
Потребление металла тоже падает.
Вывод: ылита увидела, что ресурсы планеты тратятся слишком быстро, и в основной массе нео-рабами. Поэтому грамотно организовали мероприятие по ограничению потребления. И косвенно увеличили "надои".
Как говорится: чтобы пипл давал больше молока, и меньше ел - его нужно больше доить и меньше кормить! (Например давать ему меньше эл.энергии - по бОльшей цене, или меньше еды - за больше денег. И зарплаты урезать)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:47
Один вопрос: что "они" с этими ресурсами делать будут? -- солить? -- или мариновать?
В чем глубокий смысл сей "спец-операции" -- если лет через 5 планируется выход на те же показатели роста -- в глобальном смысле -- пауза на пару минут. -- как-то мелковато рептилоиды копают...
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:05
Они будут использовать эти ресурсы. Их самолёты летают. Их курорты работают. Их обслуга - обслуживает. И т.д.
А нео-рабы будут больше работать и меньше есть. И ходить пешком
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:14
А смысл в этой "-1"-ходовочке? -- ресурсы "они" и до того безо всяких проблем использовать могли... А что за курорты? -- и почему раньше "их" туда не пускали?
Короче говоря: не стоит Рен-TV смотреть -- даже иногда. -- мозгу непоправимый ущерб наносится...
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:40
А надо смотреть 1+1, ICTV и Шустера?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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